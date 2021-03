È uno spettacolo eccezionale quello che si può ammirare in questi giorni a Molino Nuovo nel cortile del palazzo della Cassa Pensione della città di Lugano, in via Beltramina. Gli 80 pruni del Giappone, piantati anni fa dalla Città, sono infatti attualmente in fiore, ma attenzione perché il giardino rosato non durerà ancora a lungo. La suggestiva fioritura di queste piante particolari dura infatti solo una decina di giorni, dopo di che la nuvola rosa che circonda i rami si trasformerà in un tappeto di petali.