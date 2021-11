Avrebbe riportato ferite serie secondo la Polizia la giovane donna protagonista di un incidente avvenuto venerdì mattina sulla strada Cantonale ad Oggio, in Capriasca. Per contro, un amico della famiglia della giovane ci ha riferito che le successive analisi in Ospedale non hanno fortunatamente evidenziato alcun problema, tanto che la donna potrà già lasciare la struttura domani, terminato il periodo di osservazione.

Sia come sia, quanto alla dinamica del sinistro, stando alle prime informazioni la conducente, che circolava a bordo di un’Alfa Romeo immatricolata in Ticino, in direzione di Lugano, per motivi da stabilire avrebbe urtato un muretto a lato della strada. A causa dell’impatto l’auto è uscita di strada fermandosi contro alcune piante sottostanti. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno richiesto l’intervento dell’Unità di Intervento Tecnica dei pompieri di Lugano per assicurare il veicolo e recuperare la donna. La Polizia ha subito provveduto a chiudere parzialmente il tratto di strada interessato per agevolare le operazioni di soccorso ed i rilievi.