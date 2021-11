Avrebbe riportato ferite serie, la giovane donna protagonista di un incidente avvenuto venerdì mattina sulla strada Cantonale ad Oggio, in Capriasca. Stando alle prime informazioni la conducente, che circolava a bordo di un’Alfa Romeo immatricolata in Ticino, in direzione di Lugano, per motivi da stabilire avrebbe urtato un muretto a lato della strada. A causa dell’impatto l’auto è uscita di strada ribaltandosi nella scarpata e fermandosi contro alcune piante sottostanti. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno richiesto l’intervento dell’Unità di Intervento Tecnica dei pompieri di Lugano per assicurare il veicolo e recuperare la donna. La Polizia ha subito provveduto a chiudere parzialmente il tratto di strada interessato per agevolare le operazioni di soccorso ed i rilievi. Come detto le ferite riportate sarebbero serie ma, apparentemente, non tali da metterne in pericolo la vita.