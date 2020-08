Incidente a Vaglio: urta una roccia a lato della strada e si rovescia con l'auto. L’incidente della circolazione è avvenuto lunedì pomeriggio, attorno alle ore 16:00 sulla strada Cantonale che da Origlio porta a Vaglio. Stando alle prime informazioni il conducente di una Peugeot immatricolata in Ticino, che saliva verso la Capriasca, nell'affrontare una curva avrebbe urtato una roccia a lato del campo stradale. A causa dell'urto l'auto si è rovesciata sul tetto. Lo sventurato è stato soccorso dai sanitari della Croce Verde di Lugano che dopo le prime cure lo hanno trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso. La strada è rimasta chiusa per circa un'ora per agevolare le operazioni di soccorso ed il recupero del veicolo.