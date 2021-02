Prosegue l’apertura invernale in vetta al San Salvatore. In questo periodo di confinamenti e limitazioni ecco una facile possibilità per evadere all’aria aperta e gustare una giornata di benessere a due passi da casa. Poter soddisfare il bisogno di libertà e di contatto con la natura godendo di un panorama mozzafiato è lo scopo dei gestori della funicolare. Durante le vacanze scolastiche di carnevale, da sabato 13 a domenica 21 febbraio, con il meteo che prevede un gradevole periodo soleggiato, la funicolare sarà eccezionalmente in esercizio tutti i giorni dalle ore 10 alle 17 con corse ogni mezz’ora. Continua al Ristorante Vetta l’offerta con servizio take away. Per i residenti in Ticino con piacere la Società conferma lo sconto speciale del 50% in funicolare.