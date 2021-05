«Domenica ho avuto sessantacinque persone a pranzo: correvo a sinistra e a destra». Era una mattina d’agosto di sei anni fa e Christian Signer, con un sorriso timido, ci stava raccontando il suo lavoro di contadino e gestore dell’Alpe di Pietrarossa, in Val Colla. Amava quella vita e ultimamente era apparso particolarmente felice, per due motivi: aveva un buon numero di capre e mucche da mungere per l’estate e alcune nuove idee per migliorare l’esperienza dei suoi avventori. Ce lo immaginiamo in questo stato d’animo, domenica sera, mentre con il suo pick-up risaliva la strada che dal villaggio di Colla porta all’alpe. Con sé, sistemata in un rimorchio, aveva una delle sue mucche. Il contadino stava attraversando il tratto iniziale prima dei Barchi di Colla quando ad un certo punto, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, il suo mezzo si è capovolto ed è finito in un dirupo, terminando la sua corsa centocinquanta metri sotto la carreggiata. Erano circa le 21.30 quando la presenza del veicolo è stata segnalata alla Centrale comune d’allarme. Giunti sul posto insieme agli agenti della Polizia cantonale, della Comunale di Lugano e dei Pompieri, i soccorritori della Croce Verde e della Rega non hanno potuto che constatare la morte di Signer «a causa delle gravi ferite riportate». Aveva cinquantun anni.

Una delle ultime persone ad averlo visto domenica è stato Joseph Moresi, presidente del Patriziato di Colla. «Christian era salito sabato a caricare l’alpe, ma una delle sue mucche non voleva stare con le altre ed era scappata a valle, così era sceso a riprenderla. È morta con lui». Per Signer, che prima di fare l’alpigiano lavorava come macchinista per le ferrovie, gli animali non erano solo una fonte di reddito. «Ti danno qualcosa...» ci aveva detto in quella chiacchierata estiva. Moresi lo ricorda come un uomo molto solare e allegro. «Una persona squisita. Il suo era un lavoro durissimo, ma lo affrontava sempre con il sorriso e in modo determinato. Mi raccontava dei suoi progetti, avevamo un bel rapporto. Con il suo impegno era riuscito a tenere alto l’onore del Sottoceneri agli occhi scettici dei casari sopracenerini. Un giorno, spiegandomi perché ci teneva a vendere i suoi prodotti al mercato di Bellinzona, mi disse: «Voglio dimostrare che sono capace anch’io a fare il formaggio di qualità».

Anche a Gravesano

Un incidente per certi versi simile a quello costato la vita a Signer si è verificato questa mattina a Gravesano, fortunatamente con un epilogo diverso. È successo in via San Pietro, dove un collaboratore del servizio manutenzione stradale, come riportato da Rescue Media, era intento a tagliare l’erba a lato della strada. A un certo punto, per ragioni da chiarire, la falciatrice che utilizzava si è rovesciata ed è finita nel riale sottostante, trascinando l’uomo con sé. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde, che hanno prestato le prime cure al ferito e lo hanno portato poi al pronto soccorso. La sua vita, secondo le prime informazioni raccolte, non dovrebbe essere in pericolo.

©CdT.ch - Riproduzione riservata