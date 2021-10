Si terranno il 10 aprile 2022 le prime elezioni della storia del nuovo comune di Val Mara, nato dall’aggregazione di Maroggia, Melano e Rovio (dal progetto erano usciti, per motivi e in tempi diversi, Bissone e Arogno). Ne dà notizia il Consiglio di Stato. Si tratterà di una legislatura breve, di due anni, affinché nel 2024 il nuovo Comune rientri nel regolare ciclo elettivo. Ricordiamo che, in vista dell’aggregazione, le elezioni 2021 nei tre Comuni interessati erano state differite. Le elezioni del 2022, peraltro, sanciranno la nascita del nuovo Comune.