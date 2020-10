Val Mara o Basso Ceresio, «Insieme saremo più forti»

Val Mara o Basso Ceresio? Tra poco più di due settimane la popolazione di Melano, Maroggia, Rovio e Arogno sarà chiamata alle urne per decidere non solo se aggregarsi, ma anche come chiamare il nuovo Comune. La votazione consultiva avrà luogo domenica 18 ottobre e l’ultima parola spetterà al Gran Consiglio. I sindaci dei quattro comuni sono entusiasti del progetto, accolto bene dai Consigli comunali e dai Municipi. Insieme alla Commissione di studio, questi ultimi hanno già individuato diversi investimenti che il nuovo Comune potrà realizzare. Tra questi la ristrutturazione del teatro di Arogno (1,5 milioni di franchi), la realizzazione del porto regionale a Melano (3, 5 milioni), il nuovo parco di Maroggia (mezzo milione) e la ristrutturazione dell’ala materna delle scuole di Rovio e l’ostello (3,7 milioni).

In attesa del risultato alle une, di sicuro c’è il ruolo che ogni quartiere avrebbe nel nuovo Comune. In tutti è prevista la presenza di un asilo e uno sportello dell’amministrazione. Per quanto riguarda gli altri servizi, la Commissione di studio ha immaginato di avere ad Arogno l’ufficio tecnico per l’edilizia pubblica, a Rovio i servizi finanziari, a Maroggia l’edilizia privata e uno sportello multifunzionale aperto giornalmente, a Melano l’amministrazione generale, il controllo abitanti e l’Ufficio cultura, turismo e comunicazione. Il nuovo Comune conterebbe circa 4.000 abitanti e avrebbe un moltiplicatore dell’85%: più alto di quello di Rovio (80%), uguale a quello di Maroggia e Melano e più basso di quello di Arogno (95%).

Al di là della matematica, la posta in gioco è alta. «Unendo le forze e creando un nuovo centro da 4.000 abitanti a metà strada tra Lugano e Mendrisio, - spiega il sindaco di Rovio Riccardo Costantini - rafforzeremo il nostro peso politico e il potere contrattuale. Nella mia visione di Comune aggregato - aggiunge - al centro vi sono le famiglie, dai bambini fino agli anziani, che godrebbero di maggiori servizi anche grazie agli investimenti previsti nelle infrastrutture». L’obiettivo - conferma il sindaco di Melano Daniele Maffei - è proprio migliorare i servizi «professionalizzandoli».

I contrari alla fusione lamentano in generale la perdita di autonomia, l’allontanamento del cittadino dai problemi della comunità, il disinteresse che andrà crescendo e il rischio che si perda l’identità locale. Niente di più sbagliato secondo Maffei: «Anzi, saremo ancora più attaccati al nostro territorio e l’identità dei singoli quartieri si rafforzerà di sicuro grazie alle associazioni e le attività di volontariato presenti». Come spiega il collega di Arogno, Corrado Sartori, «l’identità non viene creata dall’istituzione comunale ma dalle persone che vivono il territorio e si mettono a disposizione della collettività tramite associazioni ricreative e molto altro. Per fare un esempio, ad Arogno oggi abbiamo la Filarmonica: un domani, nel Comune aggregato, continuerà ad esserci e, anzi, la sua presenza potrà essere ancora più significativa». Secondo Jean-Claude Binaghi, sindaco di Maroggia, ad essere ideale è anche il numero di abitanti della nuova realtà: «Un Comune di 4.000 persone permette ancora di conoscersi e di far sentire tutti noi parte di qualcosa di importante. Ricordiamoci che un fiume è fatto di tante gocce: una goccia da sola non va da nessuna parte, tante gocce insieme formano un fiume», conclude.

È in programma sabato 3 ottobre alle 17 in Piazza Motta a Melano l’ultima serata informativa sul progetto aggregativo. Tutta la popolazione è invitata. L’evento avrà luogo solo in caso di bel tempo.

Da cinque a quattro, doveva esserci anche Bissone

A marzo il Consiglio di Stato ha deciso l’esclusione di Bissone dal progetto aggregativo, in seguito al preavviso negativo del rapporto della Commissione di studio da parte prima del Consiglio comunale e poi dal Municipio. «Per me Bissone oggi non è pronto per un’aggregazione, - aveva dichiarato il sindaco Andrea Incerti - sta bene, ha un moltiplicatore al 69% e tanto altro (...). Ma siamo aperti eventualmente ad altre ipotesi di aggregazione».

