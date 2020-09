«Ripartiamo in quarta, ripartiamo in quattro». Con questo motto i promotori del «Progetto Val Mara, Un tesoro da condividere» danno appuntamento ai cittadini per un ultimo incontro sull’aggregazione. L’appuntamento alle urne per decidere sul progetto di aggregazione dei Comuni di Arogno, Maroggia, Melano e Rovio è infatti sempre più vicino.