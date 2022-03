Manca poco più di un mese alla prima elezione nel nuovo Comune di Val Mara, nato dall’unione tra Maroggia, Melano e Rovio al termine di un percorso aggregativo complesso e da cui si sono sfilati strada facendo, e in tempi e modi diversi, Bissone e Arogno. Il 10 aprile saranno noti i nomi dei sette municipali eletti (e del sindaco a interim) e dei trenta consiglieri comunali, così come i rapporti di forza politici del nuovo Comune. Come ogni «prima», anche l’inedito voto in Val Mara non sarà esente da incognite: abbiamo interpellato i rappresentati delle quattro liste che si presentano alle urne per capire quali siano le loro aspettative rispetto al voto e come si immaginano i primi due anni del nuovo Comune (sarà una legislatura corta).

Verdi e socialistiPartiamo dalla lista sorteggiata per...