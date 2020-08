«La nostra missione è promuovere la lettura e favorire le occasioni di incontro, 24/24, 7/7, senza barriere architettoniche, sociali e anagrafiche». Sono questi gli obiettivi che si prefigge la Little Free Library di Cadro (tradotto letteralmente: Piccola libreria gratuita). Eppure non tutti apprezzano lo scopo dietro all’iniziativa di creare un angolo letterario aperto di questo tipo. Inaugurata nel 2016, la colorata casetta è infatti stata interamente bruciata, così come il suo contenuto, da ignoti vandali. Ne dà notizia la pagina Facebook della Little Free Library di Cadro aggiungendo: «Civiltà e cultura vs inciviltà e ignoranza. Davanti ad uno spettacolo del genere ogni ulteriore commento sarebbe di troppo».