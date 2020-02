All’esterno e all’interno della struttura, spiega il nostro interlocutore, sono stati appiccati dei fuochi, il banco per inginocchiarsi e pregare è stato distrutto, sono comparse scritte ingiuriose sull’armadietto di metallo e sono stati anche tagliati i fili elettrici collegati al pannello solare. E oltre a tutto questo, sottolinea Codella, «intorno alla cappella abbiamo raccolto spazzatura e bottiglie». Il luogo, come detto, era già stato frequentato dai vandali in passato. Nel maggio 2018 erano stati appiccati fuochi e le statue della madonna e di padre Pio erano state quasi distrutte. Per quei fatti era stato fermato un giovane. La cappella era poi stata restaurata dalla laboriosa mano di Antonietti grazie alla generosità di molti (si erano mobilitati in un centinaio ed erano stati raccolti 1.600 franchi in pochi giorni per i lavori) ed era stata inaugurata nel settembre di due anni fa accogliendo la nuova statua di san Pio, giunta in processione dopo essere stata benedetta.