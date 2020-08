Lugano (68.000 abitanti la città, 150.000 la sua area urbana) dista 32 chilometri da Varese (81.000 abitanti la città e addirittura 890.000 la sua provincia). Varese dista 29 chilometri da Como (85.000 abitanti, 599.000 la sua provincia), che a sua volta dista 32 chilometri da Lugano. In mezzo c’è il Mendrisiotto, con i suoi 51.000 abitanti. A conti fatti ci si rende conto di essere di fronte a una metropoli di 1,83 milioni di abitanti. Più o meno come la «Greater Zürich Area», ma in meno chilometri quadrati. Ma dell’esistenza di questa metropoli divisa da un confine ci si accorge quasi sempre solo quando si parla di mercato del lavoro (frontalieri) e del loro spostamento (traffico). E ci si conosce sì e no, malgrado le numerose frequentazioni. Alzi la mano chi tra i ticinesi ricorda il nome...