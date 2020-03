Alcuni progetti che ridisegneranno la mobilità del futuro nella valle del Vedeggio - per esempio lo svincolo autostradale di Sigirino o la nuova fermata Tilo di Bironico - procedono a passo spedito, mentre altri faticano un po’. Ma per la Commissione Vedeggio Valley il bilancio di questa legislatura (oggi probabilmente si saprà se effettivamente finirà in aprile o se verrà prolungata fino alla fine dell’emergenza coronavirus) è più in chiaro che in scuro. La commissione, composta da rappresentanti dei Municipi di Bedano (il sindaco Dario Fraschina), Lamone (il sindaco Marco Balerna), Mezzovico-Vira (sindaco Mario Canepa), Monteceneri (la sindaca Anna Celio) e Torricella-Taverne (il vicesindaco Franco Voci), saluta per esempio molto positivamente gli sviluppi che hanno segnato la progettazione...