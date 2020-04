Nato nel 1941 ad Angera, un paesino in provincia di Varese sulla sponda sudorientale del lago Maggiore, Italo Varsalona è arrivato a Lugano nel 1995 per caso. Da quel momento il suo pennello non ha mai smesso di dipingere la città, protagonista di oltre 400 sue opere. Ora è costretto a restare lontano dalla «sua» Lugano, ma rimane attivo in studio.

Quando ha iniziato a dipingere Lugano e perché?

«Sono arrivato nel 1995, quest’anno sono venticinque anni che dipingo Lugano. Se mi chiede il perché non le so rispondere, me l’hanno chiesto tante volte... Dipingo da 50 anni, ma prima avevo anche uno studio di architettura di interni che poi ho abbandonato per dedicarmi esclusivamente alla pittura. Era il 1995, sono salito in auto con la mia cassetta da pittore e mi sono trovato a Lugano. Mi sono innamorato...