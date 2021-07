«Venite a prendere ciò che vi interessa, sgomberano (quasi) tutto»

È una storia lunga undici anni quella che Ines Alarcon e Michael Bosshard hanno con l’usato e il comune di Croglio. Una storia giunta al capolinea, dopo mille lettere e raccomandate tra Municipio, proprietà e affittuari. Parte del «Trova di tutto» di Purasca è stato infatti sgomberato ieri, il resto lo sarà nei prossimi giorni. «Basta, terminiamo l’attività - dice rassegnata la donna -, ma avremmo voluto più tempo per riuscire a vendere le cose». Ecco perché ha deciso di lanciare un appello: «Venite a ritirare ciò che volete».

A Purasca non c’è molto. E lo shop di seconda mano è conosciuto da tutti. Ci sono mobili e oggettistica davvero di ogni tipo. Cose che negli anni si sono accumulate, facendo diventare le pile sempre più alte. Quando, undici anni fa, il negozio è stato preso in affitto, era lo shop di una pompa di benzina. È quindi stato fatto il cambio destinazione in shop dell’usato. Ma sin da subito non c’è stata penuria di materiale. E Ines e Michael hanno iniziato a occupare anche gli spazi esterni. Dal piazzale a un gazebo fino a parte dell’appartamento in cui vive lui. Il Comune di Croglio ha sempre rifiutato di applicare «una disparità di trattamento con gli altri utenti». Invitando altresì i coniugi a «evitare che il negozio si trasformasse in un punto di riciclo» per chi doveva svuotare casa e a «garantire maggiore decoro» oltre al «rispetto delle norme edilizie».

Nel corso del 2019 è stato chiesto ai signori Alarcon e Bosshard di cessare qualsiasi attività commerciale al di fuori del negozio autorizzato, sgomberare il tendone e tutta la merce depositata senza autorizzazione nei locali e all’esterno. L’ordine di sgombero è arrivato il 19 dicembre. A inizio 2020 la proprietaria ha quindi intimato loro (a seguito della risoluzione municipale) di sgomberare i depositi esterni verso la strada cantonale (tettoie) e lungo la riva del fiume. Il Comune aveva infatti constatato «la presenza di situazioni rilevanti dal profilo della polizia delle costruzioni, sprovviste di autorizzazione e non conformi al diritto edilizio materiale concretamente applicabile». In particolare per «l’occupazione del piazzale sottostante l’edificio, la presenza di un tendone contenente mobili, cataste di oggetti addossate alla facciata dello stabile, mobili e oggetti accatastati nelle due autorimesse e sotto alle due tettoie antistanti lo stabile, nonché nei locali dell’abitazione». E aveva pure fatto notare come l’attività commerciale non potesse neppure essere posta al beneficio di una licenza in sanatoria, «siccome palesemente contraria alla funzione agricola attribuita alla zona e alle possibilità edificatorie concesse dall’ordinamento che disciplina le costruzioni e le attività ammissibili fuori della zona edificabile».

Poi è arrivata la pandemia e le cose sono rimaste fuori per mesi. E la situazione non è più stata tollerata. La proprietaria dello stabile si è quindi vista costretta a rivolgersi a un avvocato per ottenere lo sfratto degli affittuari (che durante la pandemia non hanno neppure versato la pigione, considerata la prolungata chiusura dell’attività). Lo sgombero forzato è infine stato pianificato. Cominciato ieri alle 8.30, si protrarrà per alcuni giorni. La fattura da parte della ditta Vismara & Co. SA ammonta a 12.000 franchi.

«Abbiamo deciso di dire basta - spiega quindi Ines, che i soldi per pagare lo sgombero non li ha -. Il nostro negozio negli anni si è trasformato spontaneamente in un punto di riciclo. Abbiamo donato un sacco di cose anche ad associazioni ed enti come Gioca Solida, l’Ospedale del giocattolo, Amici della Vita, canili. Io ho una storia di migrazione, sono partita dal Cile di Pinochet nel 1980. Qui ci ho messo tutta l’anima. La gente ci vuole bene, è un ‘‘posto sociale’’. Ma ora vogliono buttare via tutto per il decoro. E io me ne vado in pensione. Venite a prendervi ciò che volete».

