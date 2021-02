«Ci chiediamo cosa abbia fatto di male la comunità di Melano per meritarsi tutto ciò. Obiettivamente sembra che per USTRA e FFS questo minuscolo territorio sia diventato terra di conquista da invadere a piacimento». La frase si legge in un una lettera inviata di recente dal Municipio di Melano alla consigliera federale Simonetta Sommaruga. Lettera in cui il Comune del Basso Ceresio chiede importanti modifiche a due grossi progetti viari che lo riguarderanno da vicino nei prossimi decenni: la terza corsia dinamica sull’autostrada A2 (il cosiddetto Polume) e il completamento di AlpTransit verso sud.

Cosa non piace

Per quanto riguarda Polume, allo stadio attuale (il progetto è in consultazione sino a metà marzo) a Melano è prevista la creazione di un semisvincolo, necessario perché si intende spostare...