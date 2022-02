Dallo stadio a via Stadio. Dopo il «sì» popolare alla realizzazione del Polo sportivo, il fronte critico sui piani per Cornaredo richiama l’attenzione sul collegamento stradale a quattro corsie previsto dal Cantone fra via Ciani e via Trevano. La futura via Stadio, appunto. «È l’ultima opportunità per ripensare questo progetto sciagurato, poi sarà troppo tardi» scrivono in un’interrogazione al Municipio i consiglieri comunali di Lugano Schoenenberger, Meili, Mengotti, Beretta Piccoli, Castelli, Jalkanen, Sargenti e Merlo.

Il progetto di via Stadio era stato approvato dal Consiglio di Stato cinque anni fa e contro quel «sì» erano stati inoltrati otto ricorsi. Sul tavolo del Tribunale cantonale amministrativo ne sono rimasti tre: due sono legati a questioni espropriative e uno, firmato dall’Associazione...