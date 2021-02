Il rinvio delle elezioni del 2020 non ci ha fatto piacere - ha esordito il portavoce dei Verdi di Lugano Danilo Baratti in apertura dell’assemblea sezionale convocata ieri sera per ratificare le liste del 2021. - Allora eravamo in piena onda verde, il PLR sembrava indebolito e il PPD si stava sfasciando. Per noi la situazione sembrava favorevole. Ma ora i partiti sembrano ricompattati, e la pandemia catalizza le attenzioni. Non ci sarà facile raggiungere l’obiettivo che sembrava a portata di mano l’anno scorso: portare un verde in Municipio». La strada, per i Verdi di Lugano, si quindi è fatta per loro stessa ammissione più ripida, ma non per questo demorderanno.