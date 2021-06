La manifestazione degli autogestiti, partita da piazza Manzoni, si è diretta sotto l’abitazione del sindaco di Lugano Marco Borradori, additato come principale responsabile della demolizione dell’ex Macello. Oltre 300 manifestanti si sono radunanti in via Motta al grido di «il Molino non si tocca», «il Molino vive», «Marco stiamo arrivando» e slogan decisamente più coloriti. Gli autogestiti sono stati fermati dalla polizia: gli agenti in tenuta anti-sommossa hanno sbarrato la strada ai manifestanti, che non si danno per vinti e continuano ad intonare cori contro il sindaco: «Fateci passare!». Verso le 22.30 i molinari si sono spostati sul lungolago, per poi soffermarsi davanti al Casinò Lugano, dove hanno scandito slogan contro la «borghesia luganese» e la Lega dei Ticinesi. Non sono mancati i momenti di tensione con i giornalisti: «Adesso ti spacco il telefono. Hai visto cos’è successo alla giornalista della Regione? Le è arrivata una testata, vuoi fare la stessa fine?». Sono le parole rivolte all’inviato del CdT da un partecipante alla manifestazione. Dopo il corteo sul lungolago i manifestanti sono tornati all’ex Macello.