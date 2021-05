(Aggiornato al 31.05, ore 09.33) Un incidente letale si è verificato ieri sera a Colla. Poco prima delle 21.30 è stata segnalata alla Centrale comune d'allarme (CECAL) della polizia la presenza di una vettura con rimorchio adibito per il trasporto animali capovolta in una zona impervia in territorio di Colla, a circa 150 metri dalla strada soprastante. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in collaborazione, della Polizia Città di Lugano, sono intervenuti i Pompieri di Lugano e i soccorritori della Croce Verde di Lugano e della REGA, che non hanno potuto che constatare il decesso del conducente a causa delle gravi ferite riportate. La vittima è un 51.enne svizzero domiciliato nel Mendrisiotto. L'inchiesta di polizia avviata dovrà stabilire l'esatta dinamica del sinistro.