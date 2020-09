Vezia si sta preparando ad affrontare un nuovo capitolo della sua tormentata pianificazione: lunedì 28 settembre il Consiglio comunale è chiamato a decidere se accettare o meno una variante di Piano regolatore mirata a intervenire in maniera importante sul traffico veicolare di via San Gottardo. Variante che, se respinta, farebbe sfumare la possibilità di costruire una casa per anziani al posto del parcheggio nella foto accanto. E non è scontato che si tratterà di una formalità: il sindaco Bruno Ongaro, da noi contattato, non ha formulato previsioni, forse anche in seguito a quanto accaduto nell’ultima seduta del Legislativo, lo scorso giugno.

Il no di giugno

E qui è necessario fare un passo indietro. La proposta di ripensare le strade sul territorio comunale tramite variante di Piano regolatore...