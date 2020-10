Dieci anni di pianificazione territoriale da ripensare. È questo il riassunto dell’esito dell’ultimo Consiglio comunale di Vezia. Il Legislativo ha infatti detto no alla visione del Municipio per via San Gottardo e gli spazi che vi si affacciano e alla cosiddetta Porta Nord, che prevedeva una zona per costruire, all’occorrenza, una casa per anziani. Se ne riparlerà a partire dalla prossima Legislatura.

Un tema sentito

La pianificazione è un tema sentito ovunque, ma a Vezia negli ultimi mesi particolarmente. Se da un lato proprio in questi giorni è in pubblicazione la variante di Piano regolatore (PR) Villa Negroni per trasformare la strada di cantiere di AlpTransit in una ciclopedonale aperta ai mezzi d’emergenza, dall’altro solo pochi mesi fa il Consiglio comunale aveva bocciato la proposta...