Considerata l’importanza e la complessità della circonvallazione Agno-Bioggio, il concorso d’onorario contempla la necessità di disporre di un gruppo multidisciplinare che garantisca la copertura di tutti i settori, e in particolare: il genio civile, le opere di sottostruttura, gli aspetti ambientali, l’inserimento architettonico e, non da ultimo, la modellizzazione del traffico.

Si ricorda che il nuovo tracciato permette di preservare porzioni significative di territorio in quanto lo stesso scorre per buona parte interrato in zona riva lago ad Agno, parallelamente all’aeroporto, per ricongiungersi alla strada industriale in zona Cavezzolo a Bioggio. Oltre a tutelare la pregiata area a lago del paese, tale soluzione consentirà, inoltre, di sottrarre il traffico motorizzato al nucleo, nel quale oggi transitano giornalmente circa 27’000 veicoli.