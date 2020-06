Il Dipartimento del territorio in collaborazione con il Municipio di Capriasca, Capriasca Calore SA, l’Azienda Elettrica di Massagno e la polizia intercomunale “Torre di Redde” informa che via Pietro Fontana a Tesserete sarà completamente sbarrata al traffico da giovedì 25 giugno a venerdì 7 agosto.

I veicoli leggeri fino a 3.5t saranno deviati su via Fraschina e su via Canonica, che diventerà a doppio senso per tutta la durata del cantiere.