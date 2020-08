La Commissione europea ha dato oggi il suo via libera agli aiuti di Stato per complessivi 460 mila euro destinati alle aziende di Campione d’Italia in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus. Il programma di aiuti è stato giudicato compatibile poiché «necessario, adeguato e proporzionato» per compensare i danni causati dall’emergenza sanitaria in linea con le regole temporanee fissate in questa materia dalla stessa Commissione europea.