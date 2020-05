La polizia cantonale e la polizia della città di Lugano comunicano che nell'ambito di un controllo della velocità effettuato oggi nel primo pomeriggio, su via San Pietro Pambio in territorio di Lugano, è stato intercettato un 18.enne motociclista svizzero, domiciliato nel Luganese, che viaggiava a una velocità di 126 chilometri orari dove il limite è di 60. Il giovane verrà denunciato al Ministero Pubblico quale pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e nel frattempo gli è stata ritirata la licenza di condurre e sequestrato il veicolo.