Vicesindaco in Procura per la rioccupazione lampo

Per il Municipio cittadino l’autogestione continua ad essere fonte di preoccupazioni giuridiche. Di preoccupazioni in generale, a dire la verità, ma concentriamoci sul discorso legale. L’ultima notizia a tal proposito, anticipata dalla RSI, è che il vicesindaco Roberto Badaracco è stato convocato a Palazzo di giustizia, in qualità di persona informata sui fatti, nell’ambito dell’inchiesta sulla rioccupazione temporanea dell’ex Macello lo scorso 29 dicembre.

Fermati in undici

L’inchiesta, coordinata dalla procuratrice pubblica Marisa Alfier, era scattata in seguito a una denuncia per violazione di domicilio inoltrata dalla Città poco dopo l’irruzione di un gruppo di autogestiti in uno degli edifici del comparto. La presa, o meglio la ripresa del Macello era però durata poche ore. Alle cinque del mattino successivo gli agenti in tenuta antisommossa erano intervenuti sgomberando gli spazi occupati. Solo una ragazza aveva resistito rimanendo sul tetto fino alle tre del pomeriggio, per poi scendere di sua spontanea volontà. Al termine delle operazioni, la polizia cantonale aveva comunicato di aver fermato, e poi rilasciato, undici persone. Alcuni di loro, secondo quanto trapelato finora dalle indagini, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere alle domande degli inquirenti. Per la violazione di domicilio, che è un reato a querela di parte, cioè scatta solo dopo la denuncia della vittima, il Codice penale prevede una pena detentiva sino a tre anni (da escludere in questo caso) o una pena pecuniaria.

Suona il cellulare

In tutto questo, cosa c’entra Roberto Badaracco? Ricordiamo, per chi si è perso la cronaca della rioccupazione, che il vicesindaco ha avuto un ruolo di primo piano nei fatti di dicembre. È a lui, contrario allo sgombero del Molino lo scorso maggio, che gli occupanti, la sera del 29 dicembre, hanno telefonato e fatto alcune precise richieste. Volevano poter recuperare alcuni effetti personali rimasti negli edifici non demoliti a maggio e svolgere un’assemblea pubblica sul posto. Badaracco, dal canto suo, aveva chiesto loro che nessun altro manifestante entrasse nello stabile occupato e di abbassare il volume della musica, perché il vicino Ospedale Italiano si era lamentato per il disagio ai pazienti. Il clima della conversazione non era negativo, si poteva parlare insomma, e il vicesindaco alla fine aveva rassicurato i suoi interlocutori con un messaggio del tipo: «State tranquilli, stasera la polizia non vi sgombera». Così, almeno, aveva capito dalla discussione con i colleghi di Municipio. Pensava che un intervento della polizia sarebbe stato ordinato solo se la situazione fosse degenerata. Le cose invece sono andate diversamente e la finestra di dialogo che si era aperta si è subito richiusa. E tale è rimasta. Non ci sono stati passi avanti nemmeno sul recupero degli oggetti di proprietà degli autogestiti, sebbene il Municipio abbia proposto alle controparti una formula abbastanza flessibile.

Perché questa convocazione?

Il punto, adesso, è capire cosa vuole sapere la procuratrice pubblica Alfier da Badaracco e che peso potrebbero avere le sue dichiarazioni. Ragionando in base agli elementi che abbiamo, vien da pensare che la Procura voglia definire meglio il reato dal punto di vista soggettivo. Capire cioè il suo contesto, con che spirito e per quali motivi è stato commesso. A livello oggettivo, infatti, non sembra esserci molto da chiarire: la violazione di domicilio è abbastanza palese. Le circostanze, tuttavia, possono incidere sulla decisione finale dell’autorità, in un senso o nell’altro. Un’ulteriore ipotesi è che la procuratrice voglia sentire Badaracco per verificare la veridicità di altre dichiarazioni agli atti. Sempre grattacapi, comunque.

Il Municipio ora è svincolato

Ieri sera il Municipio - non più vincolato dal segreto istruttorio - ha risposto a diverse interpellanze presentate in Consiglio comunale per far luce sui fatti di maggio (e dunque lo sgombero e la parziale demolizione dell’ex Macello). L’Esecutivo ha ribadito quanto già emerso in fase di inchiesta (il procuratore generale, lo ricordiamo, ha deciso di emanare un decreto d’abbandono), e cioè di non aver mai avallato la demolizione del centro sociale. La polizia aveva unicamente indicato la necessità di eventualmente abbattere un tetto, ma poi - secondo il pg Pagani e a causa di un errore di comunicazione - gli agenti hanno deciso di demolire lo stabile.

©CdT.ch - Riproduzione riservata