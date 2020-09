Il processo da rifare è stato rifatto, e l’esito non è in sostanza cambiato. Né è cambiato il fatto che la difesa intende fare appello contro la decisione. Parliamo del procedimento a carico di un 49.enne curdo-turco residente a Viganello e imparentato con l’ex dipendente di Argo 1 risultato essere un reclutatore di estremisti islamici. L’uomo era stato condannato una prima volta nel 2018 dal Tribunale penale federale (TPF) a una pena pecuniaria per aver condiviso su Facebook un video inneggiante all’Isis e altri quattro rappresentati atti di cruda violenza. La vertenza era poi finita al Tribunale federale, che aveva sancito che il processo andava rifatto, in quanto la Corte nelle sue motivazioni non si era confrontata con alcuni argomenti sollevati dall’avvocato difensore Costantino Castelli, in particolare il fatto che ad accompagnare i post con i video vi fossero delle scritte in arabo che, a detta della difesa, riportavano in realtà una denuncia dei modi del sedicente Stato islamico.