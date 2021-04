Vietato portare oggetti pericolosi e bottiglie di vetro alla Foce di Lugano. Considerato l’aumento degli assembramenti registrato durante il week-end e in previsione delle festività pasquali, la Città comunica che ha deciso di rafforzare i controlli di polizia e le azioni di sensibilizzazione nelle aree più animate del centro e di introdurre il divieto di portare oggetti pericolosi (es. bottiglie di vetro) alla Foce. I cocci di bottiglia, anche di piccole dimensioni, rappresentano infatti un pericolo per i numerosi frequentatori della Foce, in particolare i più piccoli. Sarà quindi possibile portare con sé solo bevande in bottiglia di PET oppure in lattina. Il ponticello che collega il parco Ciani alla Foce sarà chiuso al pubblico a partire da domani sera, dalle 20 alle 8.