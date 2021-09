Viganello: deposito salvo e nuova piazza

Compromesso in via La Santa: Artisa potrà realizzare un suo progetto, lo storico deposito delle ARL verrà salvaguardato e di fronte ad esso troverà spazio una piazza pubblica. Andiamo però con ordine. Il Municipio di Lugano ha comunicato la sua decisione di sospendere la domanda di costruzione privata per creare un complesso con hotel e appartamenti: una domanda che prevedeva la demolizione del deposito (usato un tempo per la ferrovia Lugano-Cadro-Dino) e che prima era stata contestata da un gruppo di cittadini, poi bloccata da un preavviso negativo del Cantone a causa dell’impatto dei futuri volumi. Dopo quella battuta d’arresto era entrata in campo la Città, decisa a trovare una soluzione che rispettasse sia l’interesse pubblico – con un bene storico che in diversi volevano tutelare e con la possibilità di avere spazi aperti lungo un’arteria che si sta sviluppando molto – sia quello dei privati – con il progetto di Artisa, intenzionata ad acquistare il terreno dalle ARL, che era comunque conforme al Piano regolatore.

La soluzione avanzata da Palazzo civico – che qui riassumiamo in estrema sintesi, anche perché il dialogo tra le parti è ancora alle fasi iniziali – scaturirà in una proposta di modifica del Piano regolatore da sottoporre al Consiglio comunale. La strada è ancora lunga, ma il Municipio sembra già soddisfatto di quanto ottenuto e ringrazia sia le ARL sia Artisa «per la collaborazione nella ricerca di una soluzione condivisa che consente di venire incontro alle richieste emerse dai cittadini tramite petizione popolare». E Artisa, è soddisfatta? «Abbiamo capito la volontà dell’ente pubblico di proteggere il deposito – ci spiega Manuel Sassella – e crediamo sia importante mettere la Città e le ARL nelle condizioni di collaborare per trovare una soluzione: quando avverrà, potremo ricominciare a parlare del progetto».

Privati più in alto

Ma qual è la chiave della collaborazione? Filippo Lombardi, municipale responsabile della pianificazione, spiega che lo spazio «perso» dai privati con la prevista realizzazione della piazza pubblica potrà essere compensato a livello di indici edificatori. Artisa, presumibilmente, potrà sviluppare la sua futura costruzione più in altezza rispetto ad oggi. Da capire quali saranno i suoi contenuti: il gruppo punterà ancora su albergo e appartamenti? «Troppo presto per dirlo» risponde Sassella.

Il dato acquisito è l’accordo fra le parti. E non era scontato. «L’intervento dell’ente pubblico – dice Lombardi – ha permesso non solo di tutelare il deposito, ma di ripensare un intero comparto tenendo conto delle sensibilità che si sono sviluppate negli ultimi anni. Basti pensare che la domanda edilizia sospesa rispettava un Piano regolatore, quello di Viganello, che per via La Santa prevede una fila continua di palazzi. E del deposito, in passato, nessuno si era mai preoccupato. In Municipio dovremo anche discutere su quali contenuti inserirci».

