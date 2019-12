Viganello, morto un 35.enne del Bellinzonese

(Aggiornato alle 22.49) - Confermato il decesso di un uomo a Viganello, nella camera di una pensione in via Merlina. L’uomo, stando a quanto comunicano il Ministero pubblico e la polizia cantonale in una nota, è un 35.enne cittadino svizzero domiciliato nel Bellinzonese. La centrale della polizia è stata allertata oggi poco dopo le 19 per una persona colpita da un malore. All’arrivo dei soccorsi l’uomo è stato rinvenuto cadavere. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Lugano. Gli accertamenti finora esperiti non permettono di escludere l'intervento di terze persone. Per questo motivo sono stati fermati alcuni individui, la cui posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti. Questi ultimi starebbero infatti seguendo anche la pista dell’aggressione. Stando a informazioni non confermate in modo ufficiale, sul corpo della vittima sarebbero stati trovati segni di percosse.