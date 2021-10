Villa Elisa è stata messa all’asta

Il destino della bella Elisa passerà per un’asta pubblica. Parliamo della villa di via Praccio a Massagno di cui avevamo già scritto due anni fa, quando la sua proprietaria l’aveva messa in vendita. La particolare situazione della storica residenza, ora oggetto di pignoramento, era stata anche al centro di un’interpellanza del consigliere comunale della Lega Philippe Bouvet, preoccupato dalle possibili conseguenze fiscali per l’ente pubblico.I retroscena giudiziariIeri sul sito del Cantone è apparso l’annuncio dell’incanto pubblico, previsto per il 9 giugno 2022 nella sala del Consiglio comunale di Mendrisio. Non sono ancora noti né le condizioni dell’incanto, come la base d’asta, né l’elenco degli oneri, che indica quali sono i creditori: verranno resi pubblici il prossimo 1 marzo. Per il...