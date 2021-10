È un progetto interessante e che potrebbe per davvero valorizzare l’area attorno a Villa Magliasina, creando anche un parco di valenza pubblica con una superficie di almeno 2.000 metri quadrati. È quanto previsto dalla variante di piano regolatore (tecnicamente è un piano di quartiere) in pubblicazione da alcuni giorni a Magliaso. Già nel 2017 i proprietari dei terreni si erano fatti avanti e ora, prese in considerazione le richieste del Municipio, è stato presentato un nuovo progetto elaborato da Planidea. Ne è nato, appunto, il «Swiss Lake Residential Village - Quartiere del parco», che prevede l’organizzazione di nuove costruzioni in cinque lotti con, al centro, un cuore verde e un flusso di collegamenti basato sul modello olandese dei woonerf: gli spazi condivisi tra auto, cicli e pedoni...