Villa Saroli, i proiettili di gomma, il file audio e il battibecco Ghisletta-Valenzano Rossi

Finale scoppiettante in Consiglio comunale a Lugano, con un battibecco piuttosto acceso tra Raoul Ghisletta (PS) e la capodicastero Sicurezza Karin Valenzano Rossi (PLR). Ghisletta aveva presentato un’interrogazione che chiedeva lumi su quanto accaduto la notte a cavallo tra il 17 e il 18 settembre nel parco di villa Saroli, quando la Polizia comunale fece sgomberare le persone presenti a una festa illegale e, durante l’intervento, gli agenti spararono dei proiettili di gomma. Il socialista voleva insomma sapere come mai la Polizia aveva optato per una decisione di questo tipo. Karin Valenzano Rossi durante la seduta ha ribadito più o meno quanto la polizia aveva già confermato alla stampa il giorno seguente, e cioè che a villa Saroli era in corso una festa non autorizzata e che gli agenti hanno rispettato le procedure standard. Spiegazione giudicata eccessivamente breve e telegrafica da Ghisletta. «Questo modo di rispondere è tipico di un atteggiamento militarista e non aiuta a capire cosa è successo. Di fatto io non ho capito come mai è stato necessario sparare dei proiettili di gomma».