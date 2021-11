Cori, abbracci, perfino fuochi d’artificio oltre a qualche (evitabile) parolaccia. Le Teste Matte, storico gruppo che sostiene il Football Club Lugano, hanno preso possesso di Cornaredo per manifestare tutta la loro soddisfazione per la votazione odierna. La frangia più calda del tifo bianconero sentiva particolarmente questa giornata. Non a caso, da giorni aveva appeso uno striscione in curva che invitava la popolazione a votare «sì». Detto, fatto verrebbe da dire. C’è anche chi, con spiccata ironia, si è presentato vestito da operaio con tanto di elmetto e pala. Della serie: quando cominciano i lavori?