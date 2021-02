Un incendio è divampato attorno alle 00.15 all’interno di un negozio di abbigliamento in piazzetta San Carlo, la cui entrata dà su via Nassa, a Lugano causando ingenti danni. I pompieri, allarmati di impianto di allarme, hanno provveduto a domare il rogo, evitando un’ulteriore propagazione. Sul posto, a titolo precauzionale, anche i soccorritori della Croce Verde di Lugano ma, come ha poi confermato la Polizia cantonale, nessuno ha riportato conseguenze fisiche. Il rogo ha interessato il piano interrato e il piano terra dell’edificio che comprendono negozio e magazzino.