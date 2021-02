Dovrà passare quattro anni in carcere il sacerdote cinquantenne condannato stamattina alle Criminali di Lugano per ripetuta coazione sessuale, ripetuta violenza carnale e contravvenzione alla legge sugli stupefacenti. L’uomo era stato arrestato nel maggio dell’anno scorso per aver abusato di una sua parrocchiana, una ragazza con problemi psichiatrici. In aula, l’imputato ha detto al giudice Amos Pagnamenta che il Vescovo Valerio Lazzeri si è detto disposto a valutare una soluzione per fargli recuperare la sua dimensione spirituale, ad esempio aggregandolo a una comunità religiosa. Chiaramente, dopo che avrà pagato il suo debito con la giustizia. L’accusa era sostenuta dalla procuratrice pubblica Chiara Borelli, la difesa dall’avvocato Luigi Mattei.

Attraverso un comunicato stampa diffuso in giornata, la Diocesi di Lugano ha preso posizione in merito alla sentenza. «L’Ordinario diocesano prende atto della sentenza emanata nei confronti di un Presbitero incardinato nella diocesi di Lugano – si legge nella nota –, che ha portato al riconoscimento dei fatti a lui imputati». E ancora: «Il Presbitero è sospeso dall’esercizio del Ministero. Per quanto riguarda il suo futuro, esiste una precisa normativa emanata dalla Santa Sede, che saraà consultata per competenza. La Diocesi, in questa dolorosa circostanza, desidera far giungere tutta la propria solidarietà e vicinanza a chiunque, in un modo o nell’altro, si è trovato e si trova, direttamente o indirettamente, toccato da questa vicenda».