Violenza a Molino Nuovo : «La misura è colma»

Sui fatti di Molino Nuovo scatta l’interpellanza. Il consigliere comunale UDC a Lugano Alain Bühler ha inoltrato un’interpellanza interpartitica (tra i firmatari anche Raide Bassi UDC, Tiziano Galeazzi UDC, Omar Wicht Lega, Tobiolo Gianella PLR, Angelo Petralli PPD, Marco Ferretti PPD e Giovanni Albertini Indipendente) al Municipio per chiedere lumi su quant avvenuto venerdì sera, quando una giornalista de laRegione è stata aggredita durante una manifestazione contro le misure per frenare la diffusione del coronavirus.

«Dai racconti dei presenti nella zona e dai media», è stato sottolineato nell’interpellanza, «si evince che la Polizia cittadina non abbia ritenuto necessario un intervento sul posto, nemmeno dopo la chiamata da parte della malcapitata aggredita a testate da una manifestante e tanto meno a seguito di svariate chiamate da parte dei cittadini abitanti della zona. Secondo informazioni da noi raccolte, la Polizia era però presente “in borghese” per monitorare la situazione».

Secondo Alain Bühler e i cofirmatari, «le azioni commesse dagli ex molinari negli ultimi 18 anni non giustificano più alcun lassismo da parte delle Autorità: la misura è colma». Alla luce dei fatti, i consiglieri comunali chiedono se la manifestazione era stata autorizzata, per quale motivo la polizia non è intervenuta, se sono nel frattempo stati identificati i manifestanti e se saranno chiamati a pagare per gli edifici imbrattati. infine, Bühler e colleghi chiedono anche «per quanto il Municipio è ancora intenzionato ad accettare simili azioni»