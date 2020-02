«Vive truffando, si ferma solo in carcere»

«Sembra che su di lui il carcere non abbia effetto: dopo sei arresti e una condanna a tre anni e mezzo per ricettazione per mestiere e ripetuta truffa, cosa fa quando torna in libertà? Ricomincia a truffare». Così oggi davanti alla Corte delle Assise criminali, presieduta dalla giudice Francesca Verda Chiocchetti, la procuratrice pubblica Raffaella Rigamonti ha descritto Fabio Venier, a processo a Lugano con l’accusa di truffa commessa per mestiere, truffa processuale, falsità in documenti, istigazione alla falsità in documenti, coazione e trascuranza degli obblighi di mantenimento. L’accusa ha chiesto 28 mesi di detenzione interamente da espiare tenendo conto dei suoi precedenti specifici. Il 53.enne del Luganese, ex titolare del Garage GTO di Canobbio ed ex pilota amatoriale in Italian GT Championship, era stato infatti processato e condannato quale imputato principale cinque anni fa nell’ambito del processo «Muscle Car», definito a suo tempo il più grande giro di compravendita di auto rubate mai registrato alle nostre latitudini. Oggi si trovava in aula per rispondere di alcune truffe all’assicurazione - alcune ammesse altre no - organizzate inscenando finti incidenti tra vetture così come di truffa processuale (avrebbe ingannato il pretore per mostrare una situazione finanziaria peggiore di quella che era veramente con lo scopo di ottenere una decisione più favorevole per se stesso e pagare meno contributi di mantenimento). «L’imputato - ha detto la procuratrice - vive da decenni facendo truffe con piccole pause date dai periodi di carcerazione. Già durante il processo di cinque anni fa diceva di voler cambiare vita e volersi assumere le proprie responsabilità ma ora siamo qui allo stesso punto: non sembra capire la portata dei suoi atti e ricade sempre negli stessi reati. Per lui le truffe assicurative sono un bel modo di guadagnare».