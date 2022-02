Il comitato del Club pattinaggio di Lugano ha appreso delle accuse di mobbing mosse a suoi due monitori direttamente dalla Federazione svizzera di pattinaggio e per ora non ha ancora intrapreso alcuna misura in quanto non ha avuto accesso alla decisione del Tribunale arbitrale di Swiss Ice Skating. Ce lo ha riferito la presidente del club, Fausta Alberti-Meroni. Stasera si terrà una riunione di comitato, peraltro già in programma, e domani è atteso un comunicato stampa ufficiale del club riguardo al caso.

Non subito informati

Alberti-Meroni ci ha confermato qualcosa che si intuiva già nel leggere la decisione del Tribunale: finché il comitato non è stato convocato lo scorso novembre in audizione per discutere le accuse, non aveva avuto sentore delle stesse. I genitori delle pattinatrici coinvolte...