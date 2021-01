Ormai ci siamo. E la decisione di Palazzo civico potrebbe essere sorprendente. Parliamo dell’aeroporto di Agno, la cui gestione sta per passare in mani private. In quali mani precisamente, il Municipio potrebbe stabilirlo già nella seduta di oggi, a meno che la questione pandemica, dopo le misure adottate ieri a livello federale, non faccia piazza pulita di tutti gli altri punti all’ordine del giorno. Secondo nostre informazioni, comunque, il processo di selezione del gruppo a cui consegnare le chiavi dello scalo è alle battute finali. Ma non è l’unica notizia: il team vincente potrebbe essere più di uno. La Città, come una sorta di Cupido in versione economica, proverà a far mettere insieme almeno due dei sei gruppi in corsa, che sono: Amici dell’Aeroporto, Cordata Marending-Artioli e partners,...