Chi si aspettava un nome, un progetto, un vincitore, è rimasto deluso. Il Municipio di Lugano ha deciso di fare un passo intermedio: approfondire il discorso sulla gestione privata dello scalo di Agno con due dei sei gruppi in corsa: gli Amici dell’aeroporto (Owen-Jones e Bonomi) e cordata Marending-Artioli and Partners. Niente da fare quindi per H24 SA (referente Fabio De Luca), Moov Airways AG (Nogueira de Oliveira) insieme a SKN Haryana City Gas Distribution Pvt. Ltd. (von Rechitar), Northern Lights AG (Hefti e Burkhardt) e Team LUG (Meledandri e Brivio). Non è comunque detto che gli investitori esclusi non possano rientrare nel progetto in una fase successiva, scelti da chi riceverà le chiavi dal Municipio. Appunto, ma chi riceverà le chiavi? La Città dovrebbe premiare uno tra i due gruppi finalisti, ma non è escluso che in questa fase possa svilupparsi una collaborazione fra i contendenti, anche se difficile. Una cosa è certa: quella di oggi non è l’ultima puntata della stagione.