Volevano costruire in mezza Europa, hanno causato un buco da 20 milioni

Un’operazione immobiliare finita male, cantieri mai portati a termine in diverse parti d’Europa e funzionari di banca che - questo perlomeno è il sospetto - in cambio di retrocessioni (dei premi in denaro, per capirci) hanno consigliato ai loro clienti di investire in un prodotto che, almeno alla fine, potevano o dovevano sapere fosse fallimentare. Si è allargata l’inchiesta per il buco causato dalla M&A Property Investors (oggi in liquidazione), la società di Lugano al centro di un’indagine che - nel mese di settembre dell’anno scorso - aveva portato all’arresto del dirigente e dell’amministratore unico dell’azienda (difesi dagli avvocati Elio Brunetti e Michela Pedroli). E si allarga stando a nostre informazioni anche la voragine causata dalla società, oggi quantificabile in circa 15-20 milioni...