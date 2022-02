Volevano rubare 200 milioni, li hanno fermati dopo 12

Dodici milioni di franchi in criptovaluta andati in fumo. Spariti, ma non nel nulla. Perché l’attacco informatico ha lasciato delle tracce che ora gli inquirenti potrebbero seguire. La speranza di ritorvarli insomma - e il caso dei 3,6 miliardi hackerati a Bitfinex insegna - è infatti l’ultima a morire. Si tratta ad ogni modo di uno dei più grandi casi di criminalità informatica mai registrati in Ticino. Una società di Lugano attiva nel settore del bitcoin e delle blockchain, come ha anticipato la RSI, è stata presa di mira da un hacker, che è riuscito a intascarsi criptovaluta per la bellezza di 13 milioni di dollari (12 milioni di franchi). Del caso si sta occupando il Ministero pubblico e - stando a nostri controlli - i pirati informatici avevano in realtà intenzione di portarsi a casa di...