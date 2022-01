Paolo Beltraminelli (PPD), Tessa Prati e Filippo Zanetti (PS) e - da martedì sera - Paolo Morel (PLR). In pochi mesi i tre principali partiti di Lugano - Lega esclusa non avendo un presidente - hanno cambiato il timoniere. Evidentemente, archiviate le elezioni di aprile 2021, un po’ tutti stanno già guardando a quelle del 2024.

Paolo Beltraminelli, come ha vissuto la nomina?

««È una nomina che di sicuro anche solo uno o due anni fa non sarebbe stata pensabile, soprattutto perché ero tornato a una vita normale e non credevo che avrei avuto ancora una carica politica. Avevo bisogno di un po’ di tempo per decantare. Nel 2020 mi sono oltretutto ammalato di COVID (per l’ex consigliere di Stato si era reso necessario il ricovero, ndr) e avevo altro per la testa. Caso ha voluto che le elezioni venissero...