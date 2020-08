Ci hanno provato fino all’ultimo gli organizzatori di Walking Lugano e Ladies Run Ticino. L’intento di salvare le edizioni del 2020 di Walking Lugano e Ladies Run Ticino – eventi riuniti eccezionalmente in un’unica giornata – non è purtroppo riuscito. Come rendono noto gli organizzatori, «il prolungamento delle limitazioni per i grandi eventi da parte del Consiglio federale fino al 1. ottobre, così come i sempre più importanti vincoli organizzativi imposti dalle autorità con i concetti di protezione non rendono oramai più possibile proporre i due eventi». L’appuntamento quindi per il 2021. Le iscrizioni del 2020 sono automaticamente riportate alle prossime edizioni.