È riapprodato in un’aula della Pretura penale di Bellinzona stamattina il processo nei confronti di Werner Nussbaumer, il medico di Gravesano accusato di maltrattamenti nei confronti dei suoi animali (cavalli, asini e altri animali da cortile) fra il 2011 il 2013 e di infrazione alla Legge sugli stupefacenti per aver prescritto medicamenti in dosaggio e quantitativo troppo elevati a quattro pazienti tossicodipendenti o in cura metadonica, senza disporre della necessaria autorizzazione cantonale.