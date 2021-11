Wilhelm Schmid e l’architettura

Giovedì 25 novembre alle 18, nella Sala Concerti dell’ex Municipio di Castagnola, Riccardo Bergossi illustrerà aspetti poco noti dell’attività architettonica del pittore argoviese Wilhelm Schmid, a lungo residente a Brè. L’incontro si inserisce nelle attività promosse dalla Divisione Cultura della Città di Lugano per ricordare Schmid a 50 anni dalla scomparsa, un progetto che già ha visto negli scorsi mesi la presentazione del nuovo allestimento della Casa Museo di Brè. In questo caso si propongono due serate a tema affidate a due ricercatori che hanno potuto approfondire il vasto patrimonio archivistico lasciato in eredità dall’artista, nell’ottica di una più ampia campagna di riordino e di ricerca. Giovedì scorso Maria Foletti Fazioli ha presentato le ultime scoperte attorno alla biografia di Schmid, attivo in Germania, Francia, Italia e Svizzera sia come artista che come mercante d’arte e di libri antichi. Riccardo Bergossi invece illustrerà giovedì 25 novembre l’attività poco nota di Schmid architetto, cui si devono maestose residenze a Potsdam e alcune ville e case rurali in Ticino, soprattutto a Brè.