Questa mattina è stato organizzato un incontro con la stampa per fare un punto sullo stato di avanzamento del progetto tram-treno del Luganese . Il Dipartimento del territorio (in particolare il consigliere di Stato Claudio Zali) ha spiegato di essere fiducioso. «Le reali opposizioni al tracciato sono trenta». Le altre riguardano soprattutto richieste di indennità, contestazioni di espropri o la volontà di formalizzare, nero su bianco, accordi preannunciati durante gli incontri che l’autorità ha avuto con i proprietari dei fondi.

Zali ha parlato anche brevemente del progetto della circonvallazione Agno-Bioggio, dicendo che si spera di riuscire a iniziare il cantiere in contemporanea a quello della rete tram-treno per minimizzare l’impatto sull’utenza e, perché no, anche riuscire a razionalizzare le spese e a creare una piccola economia di scala.